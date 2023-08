Cade nel Brembo mentre passeggia | 57enne morto a San Pellegrino Terme

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è scivolato, finendo in acqua Stava camminando lungo il bordo del fiume quando è scivolato ed è finito in acqua. E’ accaduto questa mattina, poco prima delle 9.30, a San, in provincia di Bergamo. L’uomo, un, stava percorrendo la via Aldo Moro, lungo il fiume. Per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è scivolato, finendo in acqua. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Zogno e i sanitari del 118. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primoil tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A , a partire dal ...il merito alla professionalità degli arbitri che è molto elevata e che2023 ...il tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A a partire dal ... riconoscerebbe il merito alla professionalità degli arbitri che è molto elevata e che2023 non si ...... il gestore chiama i carabinieri Salta la coda per la piscina, colpito dal pugno di un altro cliente:e batte la testa. Liti e... Travolti da un'auto impazzita a New York, Matteo e Giulia ...

Coppia cade nel torrente a Menaggio: morto un uomo, grave la moglie La Provincia di Lecco

L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare ...Cade il tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A, a partire dal prossimo weekend. L'Aia ha reso note le squadre arbitrali per la 2ª giornata di campionato, in cui è s ...