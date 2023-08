Cade nel Brembo in centro a San Pellegrino | muore un uomo di 57 anni

(Di mercoledì 23 agosto 2023) SanTerme. Tragedia nelnella mattinata di mercoledì (23 agosto), nel pienodi San, su via Aldo Moro, la strada principale che attraversa ildel paese: undi 57è morto nel fiume. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30 da un passante, il quale ha notato il corpo dell’dentro l’acqua. Le sue grida di aiuto hanno allarmato per primi gli impiegati del Comune, da cui sono partite le chiamate ai numeri di emergenza. Unsi è precipitato a bordo fiume per bloccare il corpo all’altezza della diga ed evitare che venisse trasportato ancora più a valle dalla corrente. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata: sul posto l’elisoccorso, due auto mediche e un’ambulanza, ...

A Rovigo , in Veneto , si è verificato un incidente stradale in cui un'automobile è uscita di strada ed è finita in un fossato accanto al campo da rugby " Gianpiero Combi ". Fortunatamente, al momento ...E se la sceltagiustamente su Spalletti, grande allenatore con 25 anni di esperienza ad alto ... Ma la questionecaso di specie non è di "vil denaro", bensì una questione di principio, che non ...... ferito un 52enne Scivola eper 100 metridirupo: morto Gianfranco Peccol Truffa online da 400 euro: crede di adottare un cane, ma non esiste In Fvg distrutte 2,5 tonnellate di cocaina di ...

Coppia cade nel torrente a Menaggio: morto un uomo, grave la moglie La Provincia di Lecco

La festa della Liberazione cade di giovedì e diverse regioni, dalla Campania al Piemonte, hanno già deciso di tenere le scuole chiuse sia venerdì che sabato. In molte, però, visto che il Primo maggio ...che al termine della solenne celebrazione, darà la sua testimonianza dei lunghi anni spesi a stretto contatto col Papa Polacco. Questa lieta circostanza cade nel XXX anniversario della storica visita ...