Cade in fase di decollo sui Due Pizzi | soccorso parapendista friulano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’eliregionale hae recuperato undel 1972 che nelle prime ore del mattino è precipitato indisui Due, nelle Alpi Giulie. A dare l’allarme è stato il compagno di volo, anche lui decollato dalla stessa montagna, che lo ha vistore. La Sores ha allertato l’eliregionale e la stazione di Cave del Predil delAlpino la quale, assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza, era pronta al campo base di Malborghetto in attesa di eventuale richiesta di supporto alle operazioni in quota, poi non resesi necessarie, Il, per sua fortuna, considerati i versanti scoscesi dei Due, è precipitato nei ...

...molte ore dopo essere stati colpiti e la maggior parte dei militarivittima di mine e bombardamenti di artiglieria. È il quadro sanguinoso della spinta offensiva di Kiev, giunta ormai alla...Via libera quindi allaoperativa del progetto che prevede la selezione di un soggetto ... il gestore chiama i carabinieri Salta la coda per la piscina, colpito dal pugno di un altro cliente:......CAF nel caso di detrazioni in più anni La campagna del modello 730/2023 si avvia verso la sua... La canonica scadenza del 30 settembre slitta infatti di due giorni dal momento che la datanel ...

Cade in fase di decollo: soccorso parapendista friulano Nordest24.it

Ancora una giornata intensa di sfide questa ottava del campionato Europeo che sta per esprimere i verdetti della prima fase, rispettando quasi in pieno i pronostici della vigilia. C'era attesa per ved ...Non si esclude che possa essere stato un malore improvviso a provocare la caduta. L’uomo, che durante le prime fasi del soccorso è apparso cosciente, è stato poi trasportato in urgenza al Santa Maria ...