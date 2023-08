Buona la seconda missione | l’India è sulla Luna

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Chandrayaan-3 è la prima sonda spaziale indiana ad atterrare vicino al polo sudre, facendo della nazione asiatica la quarta a sbarcare sul nostro satellite dopo Usa, Urss e Cina. Con una manovra perfetta la navicella spaziale si è posata dolcemente sul suolo selenico segnando una pietra miliare nella capacità scientifica indiana; lo storico touchdown è avvenuto alle 14:33 odierne (ora italiana), ovvero le 18:03 ora di Dehli. Secondo l'Indian Space Research Organization (Isro) laè stata finora un successo al cento per cento, come ha ribadito in diretta Sreedhara Somanath, presidente dell’ente spaziale nazionale, che ha esclamato: «Atterraggio morbido! L'India è!», mentre il primo ministro Narenda Modi ha commentato: «Questo successo appartiene a ...

F1 GP Olanda Red Bull - Obiettivo conferma per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio d'Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il podio ottenuto a Spa e gli ottimi riscontri do ...