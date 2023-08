(Di mercoledì 23 agosto 2023)sarebbe stato scelto daper due compiti molto importanti, che lo vedono come punto di riferimento della squadra. La scadenza per organizzare lo staff dellaè il primo di settembre. Sullasono elencati tutti i nomi che potrebbero affiancare: “Intanto ci sono due nomi in ballo. Dovevano affiancare Mancini. Uno è il campione del mondo Barzagli, che avrebbe dovuto occuparsi della fase difensiva. L’altro è il match analyst Gagliardi che sarebbe tornato incon un ruolo nello staff. Non è detto che rimangano con. Probabilmente Gagliardi seguirà Mancini, al quale si legherà in una futura avventura. Su Barzagli si stanno facendo molte valutazioni, potrebbe non entrare nel nuovo staff azzurro”. Per poi ...

Discorso diverso per. L'ex Juve avrebbe ricoperto il ruolo di capo delegazione con Mancini come fu per Vialli . Spalletti invece non vorrebbe troppi intermediari tra lui e i giocatori, motivo ...Con l'addio di Mancini e l'arrivo di Spalletti in casa Italia è tempo di cambiamenti e persi prospetta unruolo Con l'addio di Mancini e l'arrivo di Spalletti in casa Italia è tempo di cambiamenti e persi prospetta unruolo. Secondo quanto riportato da La ...Via gli uomini del Mancio, restano Barzagli e, scelti da Gravina. La presentazione del ct ... E in questo senso decisivo sarà ilimpegno di settembre con Macedonia e Ucraina, al quale ...

Buffon, doppio incarico nella Nazionale di Spalletti (Gazzetta ... IlNapolista

Con l’avvicendamento tra Mancini e Spalletti alla guida della Nazionale, si stanno facendo nuove valutazioni anche per lo staff tecnico. Lo stesso staff che è stata una delle materie del contendere ne ...Un altro ex Juve come Gianluigi Buffon invece, potrebbe raddoppiare. Vedi anche Calcio Gravina attacca Mancini: "Offensivo e sconfortante nei miei confronti" Raddoppiare, ossia ricoprire un doppio ...