Bucciantini | «L’Inter è da scudetto! Su Thuram e Arnautovic dico…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Marcoha parlato delfacendo riferimento al calciomercato ma non solamente: le sue parole hanno riguardato anche la nuova stagione. SQUADRA ROBUSTA ? Marco, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato così del: «è una squadra robustissima e per la corsa allo scudetto c’è!è il giocatore chedeve crescere.lo vedo più pronto. Con il Napoli, quella nerazzurra mi sembra la più attrezzata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati