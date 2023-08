Brics | sul tavolo l’allargamento del gruppo e la “dedollarizzazione degli scambi” Pechino ‘studia’ da leader di un nuovo ordine mondiale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Liberarsi dal “giogo del colonialismo“, imporsi come potenze economiche dotate di un peso tale da costituire l’alternativa all’globale voluto e capitanato dagli Stati Uniti, per la costruzione di un mondo multipolare dove il dollaro venga sostituito da una moneta comune per non dipendere dalla valuta di un Paese terzo. In questi giorni, a Johannesburg, l’orientamento del vertice dei– acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – è quello di lanciare una sfida, ben più definita e aggressiva rispetto alle precedenti 14 versioni del summit, per contrastare l’Occidente e porre le basi per un, con Russia e, soprattutto, Cina alla testa dei Paesi in via di sviluppo, concordi che il predominio di Stati Uniti ed Europa (e Nato) abbia finora arrecato più danni che ...

... celebrando il successo dell'allunaggio della navicella Vikramsatellite terrestre, pochi ... ha assicurato Modi, in videocollegamento dal Sudafrica dove si trova per il vertice dei. 'Sono ...Pur essendo l'Italia presenteterritorio libico con la sua intelligence, ben poco può fare " ... In questo quadro libico politico - diplomatico che vede anche la riunione dei Paesi" sempre ...Gli strateghi americani avrebbero consigliato a Kiev di concentrarsifronte meridionale in ... come è emerso dalla riunione dei Paesidi questi giorni. Siamo dunque in una fase in cui sarebbe ...

Vertice Brics, Xi vuole accelerare l'allargamento ma sull'Ucraina si rischia la frattura RaiNews

I 17 minuti di discorso del leader russo al summit dei Brics partono dal sogno di una moneta comune per spezzare il dominio internazionale del dollaro, ma ...A scatenare il conflitto in Ucraina non è stata la Russia, che anzi è intervenuta per porre fine a «una guerra di sterminio» fomentata per otto anni dall'Occidente contro la popolazione del Donbass.