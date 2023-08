Brics | per l’assalto all’Occidente c’è ancora da attendere Il commento dell’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 agosto 2023) È cominciato martedì il forum deiospitato quest’anno dalla presidenza di turno del Sudafrica a Johannesburg. Dopo anni di scarso interesse (se non addirittura oblio) a livello internazionale nei confronti di questo vertice, quest’anno le aspettative e il clamore mediatico sono risaliti a livelli che non si vedevano forse dai primi incontri dei Paesi membri, sull’onda del felice acronimo inventato dall’economista di Goldman Sachs Jim O’Neill ormai quasi vent’anni fa. I sostenitori più calorosi del gruppo dei(che è formato, ricordiamo, da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) confidano che il summit 2023 sia l’occasione da parte del cosiddetto “Global South” per lanciare il guanto di sfida, impersonato dal G7 e in particolar modo dalla leadership degli Stati Uniti. Ma sono davvero maturi i tempi per dare ...