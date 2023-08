Breitner a gamba tesa su Neymar | “È un falso | ha fatto solo spettacolo…”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'ex leggenda del calcio tedesco non ha usato mezzi termini per descrivere il calciatore brasiliano, definendolo un "batterioche fa spettacolo"

E questo secondo gruppo di tifosi può esser rappresentato da Paul, leggenda del calcio tedesco, che non ha usato mezzi termini: "Grazie, cari sauditi, per aver comprato il signor Neymar. ...E questo secondo gruppo di tifosi può esser rappresentato da Paul, leggenda del calcio tedesco, che non ha usato mezzi termini: "Grazie, cari sauditi, per aver comprato il signor Neymar. ...

Breitner a gamba tesa su Neymar: “È un falso, ha fatto solo ... ItaSportPress

L'ex leggenda del calcio tedesco non ha usato mezzi termini per descrivere il calciatore brasiliano, definendolo un "batterio falso che fa spettacolo" ...