Bracigliano | il gruppo di opposizione Radici chiede apertura alla maggioranza su rischio idrogeologico

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ci riprova. Dopo la chiusura a “doppia mandata” da parte delladi Governo, il”, composto dal capoFranco Angrisani e dai consiglieri Antonio Rescigno, Anna Campanella e Domenico Moccia, ripropongono l’di un tavolo di confronto in meritoproposta di rinvio per una ipotesi di modifica del progetto di fattibilità tecnico-economico “rafforzato” con apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per l’intervento di “Mitigazione delconnesso all’instabilità dei versanti in località Tavolara”. Proposta che nell’ultimo Consiglio Comunale si è scontrata con il muro eretto dall’Esecutivo, ...