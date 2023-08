Borsa | Shanghai apre a - 0 | 13% | Shenzhen a - 0 | 25%

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Avvio in calo per le Borse cinesi: l'indice Composite dicede lo 0,13%, a 3.116,27 punti, mentre quello diperde lo 0,25%, scivolando a quota 1.935,02. . 23 agosto 2023

Avvio in calo per le Borse cinesi: l'indice Composite dicede lo 0,13%, a 3.116,27 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,25%, scivolando a quota 1.935,02. ....00 *** Cina: segretaria Usa al Commercio in visita a Pechino dal 27 al 30 agosto 22 agosto - 10:44 Borse Cina: rimbalzo tecnico, Hong Kong chiude a +0,95% ea +0,88% 22 agosto - 09:13: ...Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, visitera' Pechino ela prossima settimana per incontrare alti funzionari cinesi e leader aziendali statunitensi. Lo ha annunciato il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti precisando che la visita di ...

