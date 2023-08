Borsa | l' Europa sale con i bond | scommesse su una pausa Bce

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Borse europee si rafforzano leggermente dopo una sfilza di indici Pmi che ha evidenziato il forte deterioramento del settore dei servizi nell'Eurozona, in particolare in Germania, lasciando presagire ...

Borse europee si rafforzano leggermente dopo una sfilza di indici Pmi che ha evidenziato il forte deterioramento del settore dei servizi nell'Eurozona, in particolare in Germania, lasciando presagire ...Tornando all', i principali indici del Vecchio Continente sono in rialzo: il CAC 40 di Parigi,...5%, guidato da utility e acciaio Chiusura in rialzo moderato per ladi Tokyo . L'indice ...... la produzione delle aziende tedesche ha registrato un calo ad un tasso di gran lunga più rapido di quelle francesi e questo alimenterà il dibattito nel considerare la Germania come malato d'". ...

dove l'euro ha bruscamente invertito la rotta, girando in calo sul dollaro (-0,2% a 1,082) I rendimenti di Btp e Bund sono in calo di circa 10 punti base, con i primi al 4,2% e i secondo al 2,54%.Addirittura un tratto del lungomare porta il suo nome. Per trascorrere una giornata al mare ad esempio al DolceVita Jesolo due lettini con ombrellone in prima fila costerebbero 25,00 euro al giorno.