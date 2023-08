(Di mercoledì 23 agosto 2023) Le Borse europee, che avevano frenato a metàe poi girato in calo si risollevano sul finale.chiude in rialzo dello 0,68%, ladel Vecchio Continente, Parigi annulla i guadagni ...

Le Borse europee, che avevano frenato a metà seduta e poi girato in calo si risollevano sul finale. Londra chiude in rialzo dello 0,68%, la migliore del Vecchio Continente, Parigi annulla i guadagni ...La vostra liberta' e' la liberta' per l'intera. Grazie a tutti e buon lavoro". Bof 23 - 08 - 23 17:33:56 (0455) 5 NNNNDeludono i Pmi ine Usa. Gas di nuovo sotto i 40 euro . Seduta interlocutoria in, tra l'attesa per l'avvio del simposio di Jackson Hole e i conti del colosso dei chip Nvidia, con un ritorno di acquisti sulle utility che ha permesso di chiudere in rialzo una giornata incerta.

Borsa: in Europa seduta positiva, Londra +0,6% la migliore QUOTIDIANO NAZIONALE

Le Borse europee, che avevano frenato a metà seduta e poi girato in calo si risollevano sul finale. Londra chiude in rialzo dello 0,68%, la migliore del Vecchio Continente, Parigi annulla i guadagni d ...Si azzerano i rialzi e qualche listino gira addirittura in negativo mentre gli investitori in Europa provano a digerire i dati sulla fiducia. Solo Londra si mantiene in deciso progresso (+0,6%), ...