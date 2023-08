Bonaccini | nessuna propaganda su alluvione | Tajani venga a parlare con la gente

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Cosa risponde ache lo accusa di farepolitica sull'? "Dico achecon me acon alluvionati e imprenditori.con me e poi chiediamo fino ad ...

Non ho detto che il Governo fa passerelle, ma che le risorse non stanno arrivando": così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefanoa margine del meeting di Rimini. "A me interessa ......delle quali lusinghiera per gli organizzatori e, men che meno, per quell'ente pianificatore che vorrebbe essere la Regione Emilia - Romagna deie dei Felicori. Prendiamo atto che ...... uscite dalla scatoletta con una finta etichetta giusto per sostenere la ricandidatura di...di loro, certo, merita un rimpianto. Nella dichiarazione pubblica che otto anni fa ...

Bonaccini: nessuna propaganda su alluvione, Tajani venga a ... Il Sole 24 ORE

Rimini, 23 ago. (askanews) - Cosa risponde a Tajani che lo accusa di fare propaganda politica sull'alluvione "Dico a Tajani che venga con me a parlare con alluvionati e imprenditori. Tajani venga con ..."Bonaccini - sottolinea - chieda a Majorino e Sala come mai ... persona per affrontare la questione con importanti accordi internazionali: qualcosa in cui nessun esecutivo precedente è riuscito, anche ...