Bolzano | al via nascita polo del sociale e del sanitario grazie a partenariato pubblico privato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023), 23 ago. (Labitalia) - Al via ladi undele deldella provincia autonoma dial. E' stato infatti sottoscritto il contratto in(ppp) per il nuovo palazzo della Provincia Autonoma dicon la stipula della convenzione con la società veicolo 3P1 srl. Si conclude così l'iter di aggiudicazione del project financing di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione, costruzione e gestione della nuova sede della Provincia Autonoma di. L'opera, localizzata in via Gamper ...