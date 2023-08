Bologna | trattativa in corso per Freuler | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilstarebbe guardando in Premier League per riportare in Italia il centrocampista RemoIlstarebbe guardando in Premier League per riportare in Italia il centrocampista Remo. L’ex Atalanta, ora al Nottingham Forest, potrebbe tornare in Serie A poiché, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoblù sarebbero inper lo svizzero.