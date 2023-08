Bird contro Magic | come nacque la mitica rivalità del basket anni ' 80

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Parlare disenza nominare le due superstar degli'80 è quasi impossibile. Non molti, però, sanno che i campioni di Celtics e Lakers impararono ad odiarsi al college, quandocombinò un brutto scherzo a Larry nella finalissima del 1979

Magic-Bird, una serie tv racconta la saga che ha lanciato l'Nba La Gazzetta dello Sport

Parlare di basket senza nominare le due superstar degli anni '80 è quasi impossibile. Non molti, però, sanno che i campioni di Celtics e Lakers impararono ad odiarsi al college, quando Magic combinò u ...Magic contro Larry, Lakers contro Celtics: una rivalità che ha fatto epoca e che ha trasformato l’Nba nel fenomeno planetario che è ancora oggi. Sul piccolo schermo la seconda stagione di Winning Time ...