Bimbo morto alle terme | la svolta choc | cosa è successo davvero in piscina

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Più che uno sfogo, suona come una denuncia. E arriva da uno dei bagnini delle piscinedi Cretone, a Palombara Sabina, in provincia di Roma. Quelle in cui, la settimana scorsa, ha perso la vita il piccolo Stephan, ilrusso di otto anni che giovedì è rimasto incastrato nella conduttura di scarico di una vasca. «Ci dicevano di sbrigarci», racconta il bagnino, che tra l'altro ha appena diciotto anni, «perché non volevano pagare gli straordinari. Ladoveva essere vuota entro le otto, per questo non c'era la grata: perché così finivamo prima». Al momento, sulla scrivania della procura di Tivoli, per la morte di Stephan, c'è un fascicolo aperto.Omicidio colposo, recita il faldone che contiene anche l'iscrizione di quattro indagati, due amministratori e due giovani bagnini, un ragazzo ventenne e quello ...