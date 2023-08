Bimbi troppo vivaci a bordo | lite in volo | aereo diretto a Roma torna a Olbia

Colpa " forse " dell'esasperazione dopo due ore di ritardo in decollo e di una lite fra una mamma e la hostess per i due figli di 2 e 4 annivivaci. Mamma e, di origine sudamericana, ...Già durante il decollo si sarebbero registrati i primi problemi: i, secondo quanto ricostruito, si sarebbero mostrati fin da subito agitati, non volevano sedersi e allacciare le cinture. A quel ...Un aereo appena decollato dall'aeroporto di Olbia e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto a tornare in Sardegna a causa di duevivaci e della madre che, anziché calmarli, avrebbe litigato con l'assistente di volo. È accaduto, secondo quanto riportato da 'La Nuova Sardegna', lunedì pomeriggio sul volo Olbia - Roma ...

Lite in volo per i bimbi vivaci, aereo per Roma torna a Olbia Agenzia ANSA

Al centro della storia una turista sudamericana, la mamma dei bimbi di 2 e 4 anni, che aveva trascorso alcuni giorni di vacanza in Gallura. L'aereo sul quale erano tutti e tre a bordo sarebbe dovuto ...Un aereo appena decollato dall’aeroporto di Olbia e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto a tornare in Sardegna a causa di due bimbi troppo vivaci e della madre che, anziché calmarli, avrebbe ...