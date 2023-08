(Di mercoledì 23 agosto 2023) "Non sono sorpreso. Non c'è molto di quello cheinin cuinon sia. Ma non so molto al riguardo". Lo ha detto Joea chi gli chiedeva dell'aereo caduto inche, ...

"Non sono sorpreso. Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo". Lo ha detto Joea chi gli chiedeva dell'aereo caduto in Russia che, fra i suoi passeggeri, aveva il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin. . 23 agosto 2023Dal 2024,iniziative europee se non "per le grandi questioni globali". Il cronista ungherese ... quest'estate, racconta i suoi incontri con l'amministrazione. Si dichiara "più politico" ...I leader del G7:impunità per i crimini di guerra russi. Attesa per l'arrivo di... In arrivo ...ai leader Fianco Est della Nato: "Gli Usa difenderanno ogni centimetro di... "Dopo l'...

Biden, niente accade in Russia senza ci sia dietro Putin La Prealpina

"Non sono sorpreso. Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo". Lo ha detto Joe Biden a chi gli chiedeva dell'aereo caduto in Russia che, fr ...La mossa del gruppo immobiliare cinese, che ha presentato istanza ai sensi del Chapter 15 al tribunale di Manhattan, non rappresenta una grande novità, dato che la società era di fatto già fallita due ...