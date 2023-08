Beyond Paradise | tutto sulla nuova serie crime di Canale 5

Tra le proposte di prima serata della programmazione estiva di Canale 5 spicca la serie in prima visione assoluta, al via da mercoledì 23 agosto '', Spin - off di 'Delitti in Paradiso', il crime - comedy - drama, firmato BBC, racconta la nuova vita sulla costa del Devonshire, dopo aver lasciato Londra, di Humphrey Goodman (Kris ...Nuovo appuntamento da stasera , mercoledì 23 agosto 2023, su Canale5 . È in arrivo, lo spin - off di Delitti in Paradiso , in onda " per tre serate " alle ore 21.30 . Scopriamo insieme la Trama del crime - comedy - drama , firmato BBC.: da stasera su ...Credits photo: @Mediaset Al viasu Canale5 . A partire da stasera, 23 agosto , andrà in onda lo spin - off di Delitti in Paradiso con Kris Marshall, che torna a vestire i panni di uno dei protagonisti della serie ...

Dove è stato girato Beyond Paradise, le location della serie tv su Canale 5 Stile e Trend Fanpage

Mercoledì 23 agosto debutta lo spin-off di Delitti in Paradiso, la comedy-drama firmata BBC che racconta la nuova vita sulla costa del Devonshire di Humphrey e Martha. La coppia sogna di gestire un pr ...Dopo anni ai Caraibi, l'ispettore Humphrey Goodman torna in Europa, dove si divide tra casi da risolvere e crisi di coppia da superare ...