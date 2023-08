Beyond Paradise | qual è la location? Quante stagioni esistono?

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In arrivo su Canale 5 mercoledì 23 agosto in prima serata la serie tv, spin-off della già celebre serie Delitti in Paradiso. Prima di rimanere incollati alla tv con la nuova serie, scopriamo insiemeche retroscena sul suo conto. LadiLa serie televisiva “” si distingue per la sua affascinante ambientazione. Il luogo scelto per le riprese è l’immaginaria cittadina di Shipton Abbott, situata nel Devonshire. I produttori hanno cercato unapoco sfruttata in televisione, e la loro scelta è caduta su Looe, una cittadina nella contea del Devonshire, precisamente nella penisola di Cornovaglia. Caratterizzata da un fiume che divide le sue parti est e ovest, Looe è famosa per ...

...9%), che battono di misura la prima puntata della seriesu Canale 5 (11,8%). Continua invece il dominio di Rai 1 nel preserale ( Reazione a catena ) e nell'access prime time ( ...Medaglia d'argento per la prima tv disu Canale 5 con 1.486.000 spettatori pari all'11.8% di share. Solo terzo posto per Rai1 con il film Press Play - La musica della nostra vita , ...Tonfo per Canale 5 con Beyonde, che ha ottenuto 1,4 milioni di utenti e l'11,80 % di share. In calo Zona Bianca (Rete Quattro) con 814.000 spettatori e il 7,40% di share. Di seguito tutti i ...

Beyond Paradise, la serie su Canale 5: trama e cast delle puntate Io Donna

Screen Cornwall was set up in 2019 to sustainably grow the screen sector economy in Cornwall and the Isles of Scilly ...Screen Cornwall has released its first economic impact figures, revealing that film and TV production was worth more than £5m to the county’s economy in 2022*.