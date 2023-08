Beyond Paradise | le anticipazioni della seconda puntata

Un po' crime, un po' commedia, un po' drama. È un mix di questi ingredienti, la serie firmata BBC che sbarca in prima serata nei palinsesti estivi di Canale 5 . Al centro della storia ci sono Humphrey Goodman e Martha Lloyd, che dopo aver lasciato Londra si ...Continuano le proposte Mediaset, per quanto riguarda la prima serata estiva del mercoledì di Canale5, con una nuova fiction che si preannuncia mozzafiato. Si tratta della serie tv, spin - off del celebre Delitti in paradiso . La trama della nuova serie tv ruota intorno all'ispettore Humphrey Goodman che, dopo aver lasciato il Met (ovvero la polizia di Londra) ...Tra le proposte di prima serata della programmazione estiva di Canale 5 spicca la serie in prima visione assoluta, al via da mercoledì 23 agosto '', Spin - off di 'Delitti in Paradiso', il crime - comedy - drama, firmato BBC, racconta la nuova vita sulla costa del Devonshire, dopo aver lasciato Londra, di Humphrey Goodman (Kris ...

Beyond Paradise, la serie su Canale 5: trama e cast delle puntate Io Donna

Tutto quello che succederà nella puntata di mercoledì 30 agosto: una scoperta impensabile riaccende gli animi dei cittadini Al via da stasera su Canale5 ...Tutto quello che c'è da sapere su Beyond Paradise, la serie tv spin-off di Delitti in Paradiso, in onda su Canale 5 ...