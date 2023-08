Beyond Paradise | dove è stata girata la serie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Lain Gran Bretagna, nella cittadina di Looe, che si trova in Cornovaglia, al confine con il Devon. La storia è ambientata a Shipton Abbott, una città che non esiste, creata apposta per la. Per uno dei registi della, Sandy Johnson, si tratta di una location perfetta, “perché non è un luogo turistico” Looe è una località balneare che si trova nel sud-est della Cornovaglia. Questa cittadina conta poco più di 5mila abitanti e si trova nel distretto di Caradon. Looe è divista in due dal fiume omonimo e cioè West Looe ed East Looe. Da sempre tra i due borghi esiste una rivalità che va avanti ancora oggi. Sino al XIX secolo la città fu porto trafficato per il trasporto di rame estratto dalle miniere che si trovano là intorno. ...

Debutta in prima visione assoluta su Canale 5 alle 21.20, serie spin - off di Delitti in Paradiso . In questo crime - comedy - drama, che si muove tra suspense e ...è la nuova serie televisiva che da stasera 23 agosto Canale 5 trasmette in prima serata ogni mercoledì per tre settimane. Il progetto è lo spin - off di Delitti in Paradiso , in cui il ...L'appuntamento è per stasera, mercoledì 23 agosto , con la nuova serie tv di Canale 5, spin - off di un'altra serie di grandissimo successo: Delitti in Paradiso , in precedenza trasmessa su Rai 2. La nuova serie parte proprio dall'episodio finale della serie madre per ...

Dove è stato girato Beyond Paradise, le location della serie tv su Canale 5 Stile e Trend Fanpage

SERIE TV Beyond Paradise, lo spin-off di Delitti in Paradiso dal 23 agosto su Canale 5 Da mercoledì 23 agosto in prima serata su Canale 5 arriva Beyond Paradise, spin-off della serie… Leggi ...Segui Tag24 anche sui social “Beyond Paradise 2” si farà E’ quello che si chiedono gli appassionati della serie tv britannica, spin-off di “Delitti in paradiso”. “Beyond Paradise 2” si farà Ebbene s ...