Bergamo | per la festa del patrono arriva lo Scudo Blu nelle piazze storiche

(Di mercoledì 23 agosto 2023). Due luoghi iconici per, identitari per la comunità, ma anche emblema di Città Alta, patrimonio Unesco e, per questo, essi stessi patrimonio dell’umanità. Per questo, Piazza del Duomo e Piazza Vecchia sono state ritenute meritevoli delloBlu, il simbolo internazionale della protezione dei beni culturali dai rischi di conflitti armati, indicato dalla Convenzione dell’Aja del 1954, che disciplina la tutela di “beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli”. Secondo il documento, gli Stati in tempo di pace devono predisporre tutte le azioni utili a proteggere i beni culturali dai rischi prevenibili dei conflitti armati. Tra queste azioni c’è l’apposizione delloBlu su monumenti particolarmente significativi per la collettività, che in essi si riconosce. In ...