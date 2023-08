Benzina | irregolarità nei prezzi | maxi-multa alla stazione di servizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La Guardia di finanza di Pescara ha controllato un distributore di carburante, a Spoltore (Pescara), nell'ambito del piano d'azione 'play the game', focalizzato sull'adeguata pubblicizzazione deidi vendita dei prodotti petroliferi per garantire la corretta informazione dei consumatori. A seguito dei controlli è emerso che la pompa bianca non rispettava l'obbligo di esporre correttamente imedi regionali dei carburanti, che non sono risultati né visibili nella maniera appropriata né tantomeno aggiornati. I militari hanno scoperto anche un lavoratore “in nero”, un italiano di 58 anni addetto al rifornimento che, a prima vista, sembrava regolarmente impiegato nel distributore indossando la tuta riportante il logo della rivendita.