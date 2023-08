Benzema contro Nuno Espírito Santo | il clima all’Al-Ittihad è esplosivo Marca

... perdendo 3 - 0l'Al - Ittihad die Kanté all'esordio el'Abha lo scorso sabato. L'Al - Hilal non suscita certo bei ricordi:di loro hanno perso 14 volte nelle ultime ...... Jorginho è andato all'Arsenal, Kanté è diventato compagno di squadra diall'Al - Ittihad; ... E non è che in panchina le cose siano tanto diverse: al London Stadium, per la garail West ...... ma uscire mestamente agli ottavi in Coppa di Francia e, soprattutto, in Championsil Bayern ... Seguono, a debita distanza, Kylian Mbappé e Karim, in lavagna a 30. Mentre toccano quota ...

Benzema contro Nuno Espírito Santo, il clima all'Al-Ittihad è ... IlNapolista

Scintille in Arabia tra Karim Benzema e Nuno Espirito Santo. L’attaccante e l’allenatore dell’Al-Ittihad sarebbero ai ferri corti ...Un ricambio generazionale importante per il Real Madrid di Ancelotti che è sceso in campo contro il Bilbao con una rosa molto giovane Un ricambio generazionale importante per il Real Madrid di Ancelot ...