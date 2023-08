Beckenbauer | ansia per i problemi di salute «Ho avuto un infarto oculare | vedo poco» Ecco come sta

(Di mercoledì 23 agosto 2023)per il Kaiser. Franz, leggendario Pallone d'oro e campione del mondo con la Germania sia da calciatore che da allenatore, non si vede da tempo in pubblico e la sua assenza...

Franz, 77 anni, sta male: la Germania è in ansia per le condizioni di salute della leggenda del calcio tedesco. A parlare del momento difficile del 77enne 'kaiser' è stato Lothar Matthaeus a Rtl: Franz Beckenbauer verserebbe infatti in condizioni di salute piuttosto serie e preoccupanti, stando almeno a quanto dichiarato da Lothar Matthäus.

Celine Dion e Beckenbauer: il mondo in ansia per le condizioni di salute di due grandi star Secolo d'Italia

Lothar Matthäus all’emittente tedesca Rtl: «Gli auguriamo di tornare a essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia». Nel 2016 e nel 2017 ha subito due operazioni al cuore, nel 2019 ha avuto un ...Celine Dion e Franz Beckenbauer non stanno bene e il mondo è in ansia per le condizioni di salute di due stelle del mondo della musica e dello sport. La grande cantante americana è fortemente ...