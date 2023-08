Basket | Nba | multa da 100 000 dollari per Harden ma l’associazione giocatori promette battaglia

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest, 23 ago. – (Adnkronos) – Il commissioner Adam Silver ha sempre detto di ritenere le richieste pubbliche di essere ceduti da parte deiuno dei principali problemi della Nba, e per questo motivo le parole dalla Cina di Jamesnon potevano certamente passare inosservate. La Lega ha quindi annunciato la decisione dire l’ex Mvp di 100.000per le sue parole con le quali “indicava di non voler rispettare i servigi richiesti dal suo contratto come giocatore a meno che non venisse scambiato ad un’altra squadra”. I 100.000sono l’importo massimo previsto per casi del genere dal nuovo contratto collettivo tra la lega e, ma per uno che ha guadagnato più di 300 milioni diin carriera ...