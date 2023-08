Basket | lo sceicco Saud Ali Al-Thani è il nuovo presidente della FIBA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 agosto 2023) LoAli Al-è diventato ilFederazione Internazionale di. Il qatariota è stato eletto all’unanimità in occasione del XXII Congressoe resterà in carica fino al 2027. Le sue parole dopo l’elezione: “È un grande onore assumermi questa responsabilità: per me, per il mio Paese e per tutto il continente asiatico. Ora rappresento gli interessi di tutte le 212 Federazioni Nazionali in tutto il mondo. Ilè uno sport globale e questa è la nostra forza più importante. Oggi posso solo fare una promessa e cioè che lavorerò duro con i leadere l’intero Consiglio Centrale per il bene dele per il bene ...