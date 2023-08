Basket | la Francia può battere gli USA ai Mondiali di basket? I transalpini puntano anche all’oro olimpico…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Un bronzo mondiale, un argento olimpico, un’altra finale europea: negli ultimi quattro anni tanto è capitato alla, una delle selezioni che si è imposta per forza, livello dei suoi giocatori NBA eguida tecnica, perché Vincent Collet ha dimostrato ampiamente di avere il manico perfetto per la sua selezione. Stavolta, però, dalle parti della Tour Eiffel si vuole iniziare a sognare per qualcosa in più. Vale la pena innanzitutto partire dall’attualità: il team francese inizierà la propria rassegna iridata contro Canada, Lettonia (senza Kristaps Porzingis) e Libano, nel girone H. Il raggruppamento s’incrocerà con quello G, composto da Spagna, Costa d’Avorio, Iran e Brasile e, dunque, con iberici e sudamericani favoriti per incrociarsi cone, presumibilmente, canadesi. Nella sostanza, nessun “rischio” di affrontare ...