(Di mercoledì 23 agosto 2023) Mancano solo due giorni all’esordiocontro l’Angola ai. La Nazionale si presenta nelle Filippine dopo una fase di preparazione perfetta, con sette vittorie in altrettante amichevoli. La squadra di Gianmarco Pozzecco vuole provare a stupire ancora una volta, sognando di arrivare dove nessun altro gruppo ci è ma riuscito. L’Italia parte un po’ nascosta dietro alle favorite, ma ha carattere e talento per spingersi lontano. Proprio ilè la vera. Già prima con Sacchetti e poi successivamente con Pozzecco, è stato il gruppo a fare soprattutto la differenza. Le imprese contro la Serbia, le cavalcate alle Olimpiadi e agli Europei, dove solo la fortissima Francia (con anche un po’ di fortuna) ha spezzato e fermato i sogni azzurri. Non saremo sicuramente la ...

Play e guardie: Luca Galletti (2005), Gabriel Dron (2002, da Bisceglie), Marco Restelli (2004, da Oleggio), Lorenzo Allegri (2005, JBR), Domenico Minardi (2005, CdA), Mirko Laghi (2004), ...Dici Team USA e pensi alla grande favorita per la rincorsa all'oro. Ma ilmondiale ormai ha saputo affrancarsi dal concetto che quando ci sono gli americani agli altri ...reso noti i 12...ITALIA, CALENDARIO AMICHEVOLI PRE - MONDIALI CALENDARIO E PROGRAMMA TV MONDIALI 2023 MONDIALI 2023: I 12 AZZURRIGli Azzurri partono male, finendo abbastanza velocemente sotto in doppia ...

Basket, i convocati dell'Italia per i Mondiali ai raggi X. Tra punti di forza e deboli: deve emergere il collettivo OA Sport

Steve Kerr in panchina, Mark Few, Tyronn Lue ed Erik Spoelstra come vice. Questo il manico di Team USA ai Mondiali 2023, approcciati in maniera indubbiamente migliore dall'intero contingente americano ...A differenza di quattro anni fa sembrano avere un piano più elaborato per affrontarli, pur presentandosi con una squadra senza grandi nomi ...