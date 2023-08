Barzaghi | «Speranza Pavard a Cagliari Darmian da domani o…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’Inter si sta preparando per la sfida di, la seconda giornata di campionato. Matteoannuncia l’attesa ancora per Benjaminda Sky Sport. ATTESA – Tanta attesa,lo spiega: «Laè chepossa arrivare il prima possibile per allenarsi e prepararsi in vista delle partite. Acerbi enon si sono allenati in gruppo, maci potrebbe essere in Sardegna, c’è un problema al soleo e non si vorrebbe rischiare. Sarebbe importante averesubito. Non è atteso in giornata il francese, che neanche si è allenato col Bayern Monaco per la febbre. Sembra una giustificazione che solitamente si vede in queste situazioni, lui non vede l’ora di arrivare a Milano.verrà ...