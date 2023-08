Bagno di folla a Lubiana per Pogacar | foto e autografi per Tadej

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il campione di ciclismosi trova nella capitale slovena per una raccolta fondi a favore degli ...

Il campione di ciclismo Tadej Pogacar si trova nella capitale slovena per una raccolta fondi a favore degli ...- Basket, Fortitudo: Un autenticodi(circa 500 tifosi) ha accolto in festa giocatori e staff della Effe all'esterno del PalaDozza. Teo Alibegovic è il nuovo Vice Presidente della ...die immancabili foto e selfie per Matteo Salvini al meeting di Rimini, Il leader della Lega, vicepremier del Governo Meloni e ministro delle Infrastrutture si è soffermato a scambiare ...

PORTO VIRO - Porto Viro su il sipario! Niente pioggia, stavolta, ma l'afa di Nerone a fare da rovente contorno alla passerella dell'intero universo gialloblù e la colonna sonora degli Eventi Molesti.