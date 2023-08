Badminton | Mondiali 2023 | eliminati gli azzurri Greco Salutt Nessuna sorpresa nel singolare femminile e maschile

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Continuano idia Copenaghen, ma finisce purtroppo l’avventura degli ultimi italiani ancora in corsa nella rassegna iridata. Giovannie Davidavevano un compito quasi impossibile nel secondo turno del doppiocontro gli indonesiani Ahsan/Setiawan, teste di serie numero cinque. Glisi sono arresi comunque in maniera onorevole, perdendo 21-12 21-14. Rimanendo sempre nel doppioavanzano tre delle coppie favorite per la vittoria finale: gli indiani Rankireddy/Shetty, numeri due del seeding, hanno sconfitto i neozelandesi Choo/Lim per 21-16 21-9; i cinesi Liang/Wang (terza testa di serie) superano facilmente i francesi Popov/Popov 21-12 21-13 e anche i giapponesi Hoki/Kobayashi (5) non hanno troppi problemi con i ...

