Bacio Hermoso-Rubiales | la calciatrice rompe il silenzio | scenario clamoroso

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Io e il sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili“. Jenniildopo l’episodio del‘senza consenso’ con il presidente della Federcalcio, Luis. Parole pesanti supportate dalla FIFPRO che in una nota spiega di sostenere “pienamente la dichiarazione del sindacato dei giocatori spagnoli AFE nel chiedere un’azione immediata per affrontare la condotta del presidente della federazione spagnola Luise chiede che le sue azioni siano indagate secondo il codice etico della FIFA. Ribadiamo che è profondamente deplorevole che un momento così speciale per i ...