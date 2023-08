“Aveva cambiato nome” Arrestato il chirurgo dei vip | era ricercato da mesi Come l’hanno ‘beccato’

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’operato medico deldelle celebrità, un individuo di 43 anni (che nel frattempoadottato ilLuigi), è giunto alla fine questa mattina, martedì 22 agosto, a Marghera (Venezia), dove le autorità hanno posto in custodia l’uomo sulla base di un ordine di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania. Tale ordine è stato emanato in relazione alla condanna a scontare 3 anni e 4di detenzione per le accuse di truffa e contraffazione di documenti, inerenti alla pratica illegale della medicina in quel paese. Secondo il sistema giuridico rumeno, tra il marzo e il dicembre del 2018, l’individuo avrebbe agitoun professionista medico, illudendo nove vittime riguardo alla sua competenza nel campo della chirurgia plastica estetica, sfruttando un ...

... quasi una versione cinematografica di quella "Parigi a volo di uccello" che Victor Hugo... nella sua opinione, consisteva a far finta che nulla fosse successo, che nulla fosse. Un ...... era stato prenotato il volo per la giornata di domenica e lo stesso Rafa Benitezammesso "...Napoli ha confermato le stesse condizioni ed è evidente che nel gioco delle parti qualcosa è. ..."sbottato" contro i presunti stupratori di Palermo, che lo scorso 7 luglio al Foro Italico ... Be' non ènulla". Insomma, nessun invito alla "guerra dei sessi", spiega. "Non potrei mai ...

Arrestato a Marghera Matteo Politi. Si presentava come chirurgo estetico, aveva la terza media TGR Veneto

A tutto questo, sembra essere arrivata una spiegazione grazie al noto sito PW Insider, con i giornalisti del famoso sito USA che hanno infatti rivelato sulle proprie pagine: "Questo non era il piano ...Andiamo, quindi, a vedere cosa cambia e cosa comporta la riscrittura del testo della ... automazione della procedura di pignoramento dei conti correnti e proprio questo aveva fatto gridare al prelievo ...