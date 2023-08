. Dopo Sannipoli dal Latina, il mercato dell'può dirsi virtualmente chiuso ma la dirigenza irpina resta vigile, pronta a cogliere qualche occasione che potrebbe presentarsi dalle dinamiche del mercato, quella ciliegina sulla torta tanto .... Non c'erano dubbi sulla prosecuzione del lavoro sottotraccia da parte dei dirigenti dell'sul mercato. C'è ladelle uscite nell'equilibrio dei vari reparti, ma anche in entrata è pronto un ulteriore colpo. Il club irpino è vicino all'accordo con il Latina per inserire ......Secondario Tecnico Commerciale Luigi Amabile situato in via Morelli e Silvati adper ... come ho avuto modo di dire sin dal mio primo giorno di mandato, è in cima alle nostre. Come si ...

Avellino, priorità Fossati per il centrocampo. Spunta l'idea Cuppone ItaSportPress