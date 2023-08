Avellino | partita di calcio finisce in tragedia | 61enne si accascia in campo davanti agli amici

(Di mercoledì 23 agosto 2023)nell’avellinese, dove un uomo di 61 anni è morto dopo aver accusato un malore durante unadicon gli. La vittima è Gianni Vietri,tosi ieri sera su undi Altavilla Irpina, sotto lo sguardo attonito dei compagni di gioco. Inutili i tentativi di prestare soccorso all’uomo, che è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Tragedia nell’avellinese, dove un uomo di 61 anni è morto dopo aver accusato un malore durante una partita di calcio con gli amici. La vittima è Gianni Vietri, accasciatosi ieri sera su un campo di ...Va a giocare a calcio con gli amici, si sente male e muore. La tragedia si è consumata ad Altavilla irpina, durante una partita tra amici. Gianni Vietri, 61 anni, (in foto il primo a sinistra) men ...