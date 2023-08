I frigoriferi nellesono presenti solo in pochissimi casi, molti istituti non hanno nemmeno ... mentre il carcere diè rimasto senz'acqua per diversi giorni e, a farne le spese, non sono ...... come quello didove lo scorso maggio gli agenti hanno dovuto fermare la rivolta di 20 ...di pochi giorni dal tentativo di incendio commesso da due detenuti all'interno delle proprie. "...... in circa la metà anche le docce dentro lee in alcuni casi addirittura l'acqua. Proprio per questo in luglio ci sono state proteste a Ravenna e Caltanissetta e il carcere diè rimasto ...

Avellino: celle senz'acqua, scatta la rivolta in carcere. 5 agenti per 500 detenuti ilmattino.it

Tensione all'interno del carcere di Avellino, dove dieci detenuti hanno organizzato una spedizione punitiva contro altri due ristretti ...È sempre altissima la tensione nelle carceri campane. E protesta il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il primo e più rappresentativo del personale di Polizia in servizio nelle carceri del Paes ...