Auto in fiamme all’alba | paura in città

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Ponte Primo nel popoloso quartiere di Valle ad Avellino, per un incendio che ha interessato un’vettura in sosta. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni, danni si sono registrati alla facciata e agli infissi dell’edificio limitrofo. Sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

