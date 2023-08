Aumenti pensioni e Partite IVA | arrivano tante novità dal Governo che stravolge la normativa

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 23 agosto 2023)suglidellee leIVA. Ilmodifica lacercando di tutelare maggiormente i cittadini. Non solo taglio del cuneo fiscale per i dipendenti. Ilattiva misure volte ad aumentare lee i guadagni per leIVA. Si parla di, arriveranno? – Ilovetrading.itSentire parlare di aiuti per leIVA è come vedere la neve cadere ad agosto. Un mezzo miracolo che di tanto in tanto accade realmente. Sembra un’immagine talmente utopistica che la maggior parte dei titolari della Partita IVA non vi crederanno fino a chi non vedranno con i propri occhi il guadagno nero su bianco. Più fiduciosi i pensionati, avvisati già da tempo degli ...