Aumentano i casi di Covid-19 | non è finita | nuova campagna di vaccinazione in Italia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La battaglia non è. Idi-19 tornano ad aumentare anche in: ecco lavaccinale e cosa bisogna fare Ci ha sconvolto la vita nel 2020, travolgendoci in un lockdown che di certo ha cambiato per sempre alcuni nostri modi di vivere ed oggi torna a farci paura. Stiamo parlando del virus Sars-CoV-2, responsabile della malattia nota come-19: dopo mesi di silenzio, dove pensavamo che quei momenti tra tamponi positivi e mascherine chirurgiche fossero solo un lontano ricordo, oggi torna a farci paura. Ecco la situazione indi-19:vaccinale (grantennistoscana.it)In concomitanza con la ...

Non per caso, nella quasi totalità deii morti sono di origine straniera. Non è sufficiente tappezzare di cartelli le zone non balneabili, se prevale l'inconsapevolezza o, peggio, l'incoscienza ...... o assistite a domicilio, o che presentino una o più patologie cheil rischio di ... per semplificare la diagnosi e la gestione deisospetti, dati i sintomi simili tra influenza e altre ...... le qualinegli anni, vedendo i codici "urgenti" passare dal 12,7% al 26,7%. Il problema della violenza di genere, inoltre, non è riconducibile solo aiacclarati e documentabili ma si ...

Covid, aumentano i casi. Spunta la sottovariante Eris Euronews Italiano

Il territorio tiene botta di fronte a una nuova ondata di arrivi di migranti sul territorio nazionale. Il sistema provinciale lucchese resiste, non senza qualche difficoltà e ne è un esempio il caso d ...Il direttore Mauro Breggia fotografa la situazione: "Dal 1° agosto quasi 5000 ingressi, molti per il calore. Bimbi, anziani e persone fragili i più colpiti. Grazie a medici, infermieri e oss per il gr ...