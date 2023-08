(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gianmarco(348) ha raggiunto idi finale del challenger tedesco di(36.000 di montepremi su terra battuta) superando per 62 64 in tedesco Louis. Aiè ...

Gianmarco Ferrari (348) ha raggiunto i quarti di finale del challenger tedesco di(36.000 di montepremi su terra battuta) superando per 62 64 in tedesco Louis Wessels. Ai quarti Ferrari è atteso dallo spagnolo Carlos Taberner (361). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE ...Dopo aver superato le qualificazioni Gianmarco Ferrari (348) ha battuto al primo turno del challenger tedesco di(36.000 di montepremi su terra rossa) il britannico Billy Harris (308) per 67 61 64. Al secondo turno Ferrari è atteso dal tedesco Louis Wessels (335). Fuori invece Giovanni Fonio (288) ...Gianmarco Ferrari (348) ha raggiunto i quarti di finale del challenger tedesco di(36.000 di montepremi su terra battuta) superando per 62 64 in tedesco Louis Wessels. Ai quarti Ferrari è atteso dallo spagnolo Carlos Taberner (361). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE ...

Augsburg: il qualificato Ferrari batte Wessels e vola ai quarti sport.tiscali.it

Gianmarco Ferrari (348) ha raggiunto i quarti di finale del challenger tedesco di Augsburg (36.000 € di montepremi su terra battuta) superando per ...Dopo aver superato le qualificazioni Gianmarco Ferrari (348) ha battuto al primo turno del challenger tedesco di Augsburg (36.000 € di montepremi ...