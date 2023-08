“Attenta | è così piccola” Diletta Leotta mostra di nuovo la figlia Aria | notato qualcosa di strano

(Di mercoledì 23 agosto 2023)sembra essere veramente in estasi da quando è diventata mamma per la prima volta della. E spesso sta pubblicando delle immagini di lei in compagnia della neonata e anche del compagno Loris Karius. Ma nell’ultimo scatto della conduttrice di Dazn c’è chi haun particolare specifico, che non aveva attirato l’attenzione di tutti. E la giovane è stata subito messa in guardia affinché possa rendersi conto di quello che ha intorno. Ma non sappiamo seprenderà davvero sul serio questo consiglio, visto che lei è solamente felice di essere mamma e ha voglia di concentrarsi solo sul bene della. Unacritica è però apparsa sotto il suo post Instagram e quindi ...

...come la sezione Menzione speciale "Valeria Fanelli". Quest'anno partner e sostenitore è Poste ... ha visto nelle diversi edizioni un'e entusiasta partecipazione da tutto il territorio .... L'Italia può fare da sprone, ma da sola non può farcela. Per questo a novembre ospiteremo a ... Faremo unariflessione e decideremo. Ma l'Europa, tornando alla pace, non potrebbe fare di ......(che è quella in corso) è un atto dovuto quando un generale in servizio prende posizioni... Dopo unalettura, appare in tutto e per tutto il programma di una nuova formazione politica, di ...