Atp | dal 2024 via a Baseline | il salario minimo sbarca nel tennis

Negli anni, infatti, è cresciuto il numero di atleti costretti a chiudere in negativo...Linea di fondo, rete di protezione, punto di riferimento. In una parola: Baseline . Il nuovo progetto lanciato dall'Atp che dal 2024 entrerà in vigore, previo un triennio di prova, e che si prefigge di garantire e al tempo stesso tutelare quei giocatori che per ranking e infortuni rischiano di veder compromesse le loro carriere. Derby azzurro molto combattuto quello tra Giulio Zeppieri e Riccardo Bonadio, vinto dal primo grazie ad un ...

Linea di fondo, rete di protezione, punto di riferimento. In una parola: Baseline . Il nuovo progetto lanciato dall'Atp che dal 2024 entrerà ...Il programma scatterà dal 2024 con un periodo di prova di almeno tre stagioni: la missione è garantire delle entrate ai primi 250 della classifica ...