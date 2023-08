Atletica | tutte le medaglie di Tamberi | gli ori di Tokyo e Budapest come stelle polari

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sì, ha vinto tutto Gianmarcocampione unico nell’leggera italiana. Il primo titolo importante è arrivato nel 2016, quando l’Azzurro, stella nascente, vince l’oro mondiale a Portland nella competizione indoor nell’alto e con la stessa misura di 2,36 con cui ieri sera ha vinto l’oro atteso, outdoor (leggi qui). Lo fece Gimbo, già Half Shave e già amato da un pubblico che amava coinvolgere. Una grande primavera fu per l’leggera italiana, fino al luglio successivo. Prima del grave infortunio accorso alla caviglia, che lo costringe e con immenso dolore, a rinunciare alle Olimpiadi di Rio 2016, Gimbo vince il titolo europeo nell’edizione all’aperto di Amsterdam con la misura di 2,32. Arriva la sera maledetta di Montecarlo e la rottura alla caviglia. Dopo tre anni di operazioni e di calvario, ...

Ancora più in alto: Gianmarco Tamberi trionfa ai Mondiali di atletica leggera di Budapest Il 31enne marchigiano si è imposto con la misura di 2,36 metri. Leggi anche Gimbo, 6 unico: da Portland 2016 a Budapest 2023, una carriera di salti memorabili

(OA Sport) Tutto pronto per le gare di mercoledì 23 agosto dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quinta giornata di gare della rassegna ...Dopo l'apoteosi di Gianmarco Tamberi, la mattinata del day 5 ai Mondiali di Budapest è illuminata dal passaggio in finale ottenuto da Claudio Stecchi: l'astista azzurro centra 5,75 alla terza prova e ...