Atletica | Tortu fuori nei 200 | “Un anno complicato | ho corso male Devo riprendermi per la 4×100”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Epilogo beffardo per l’Italia nelle batterie dei 200 metri maschili ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, indi svolgimento a Budapest. I due azzurri impegnati (Desalu e) sono stati infatti i primi degli esclusi dai tempi di ripescaggio per le semifinali, mancando dunque di poco l’obiettivo qualificazione. Grande delusione in particolare per Filippo, che ambiva addirittura all’ultimo atto della rassegna iridata, costretto a fermarsi già al primo turno con un 20?46 al di sotto delle aspettative. “Avrei dovuto fare molto meglio. Sapevo che bisognava correre subito forte e quella era la mia intenzione, però come è abbastanza evidente questo non è avvenuto. Non ho rivisto la gara, penso di non aver fatto una buona curva e quindi poi quando sbagli i primi 100 metri, puoi essere forte quanto vuoi ...

