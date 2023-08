Atletica | Tamberi rilancia | “Non sarò mai appagato Non sento papà da un pezzo | non so se mi ha scritto”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Adrenalina ancora alle stelle per Gianmarcoall’indomani della splendida vittoria nella finale del salto in alto ai Campionati Mondiali 2023 dileggera in quel di Budapest. Gimbo ha trionfato con 2.36 al primo tentativo, completando il Grande Slam ed entrando ulteriormente nell’elite dello sport italiano a tutto tondo. “Il tuffo nella riviera? Me l’hanno detto i fotografi, ma in realtà aspettavo che me lo chiedessero. Ero carico a palla, non vedevo l’ora di scendere in pista, ho preparato questo Mondiale in maniera maniacale, come faccio sempre quando indosso questa maglia. Sapevo di stare bene e di poter tirare fuori il meglio di me, volevo vincere e saltare 2.40, poi non è servito il tentativo a 2.40. Tanta roba, è bellissimo“, le parole alla RAI del marchigiano dopo la cerimonia di premiazione. Sul cambio di allenatore: “La vita ci ...

