Atletica | Stefano Mei | “Tamberi nell’Olimpo insieme a Mennea e Consolini”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ieri Gimbo ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta fenomenale, che sa trasformarsi nella occasioni che contano. Sono estremamente felice per lui, con il titolo mondiale all’aperto ha chiuso un ciclo incredibile che nessuno altro atleta italiano ha mai realizzato”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente della FidalMei, all’indomani del titolo mondiale nel salto in alto di Gianmarco ‘Gimbo’a Budapest. “A mio parere èdegli atleti azzurri con Pietroe Adolfo, il grande discobolo che ha gareggiato negli anni ’40 e ’50 vincendo tutto -aggiunge l’ex campione europeo dei 10.000 metri-. Mi ha fatto emozionare ancora una volta come a Tokyo e anche a Eugene, dove in condizioni precarie fece una gare eccellente finendo 4°, secondo me la migliore della ...